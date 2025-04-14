Биоксин дермаджен черный чеснок шампунь против выпадения волос (Bioxin dermagen black garlic shampoo against hair loss)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
590,99
Экономия при брони: -20,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
608,95
Экономия при брони: -38,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
598,48
Экономия при брони: -27,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
588,50
Экономия при брони: -40,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
581,66
Экономия при брони: -39,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
596,71
Экономия при брони: -26,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
607,12
Экономия при брони: -36,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
569,32
Экономия при брони: -27,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
578,88
Экономия при брони: -29,92 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
581,96
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
5.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
611,30
Экономия при брони: -40,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
602,09
Экономия при брони: -32,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
595,85
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
603,52
Экономия при брони: -33,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
599,74
Экономия при брони: -29,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
601,52
Экономия при брони: -30,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
6.6 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
571,66
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
625,74
Экономия при брони: -36,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 6
7.0 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
600,43
Экономия при брони: -29,49 грн