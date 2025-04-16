Киев
Зубные нитки и тесьма Орал-би (Flossing and tape Oral-b)

Зубные нитки и тесьма Орал-би (Flossing and tape Oral-b)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
150,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
137,80 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
175,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
150,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
160,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
137,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
150,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
224,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
150,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
150,80 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
150,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
160,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
150,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
30.5 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
150,80 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
175,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 13-А
49.1 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
160,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 17:00
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
61.0 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
224,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
61.2 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
175,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
78.8 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
160,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
83.1 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
150,80 грн
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