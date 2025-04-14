Зубные нитки и тесьма Орал-би (Flossing and tape Oral-b)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Магнолия
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
10.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Эконом аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Машевка, ул. Независимости, 123
115.6 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
130.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
130.8 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Полтава, ул. Европейская, 104
131.9 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun