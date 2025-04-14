Зубная нить Орал-би эссеншл флосс (Oral-b essential floss)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м №1
Braun
120,30 грн