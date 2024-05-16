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Армикор жидкость флакон 100 мл, №1 - Харьков (693246) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 279 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
384,50 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
531,70
Экономия: -148,78 грн
382,92 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
398,42 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
404,95 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
523,97
Экономия: -144,12 грн
379,85 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (3)
396,91 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
397,00 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
534,20
Экономия: -160,40 грн
373,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
391,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
411,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
520,48
Экономия: -136,98 грн
383,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
411,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
403,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
528,67
Экономия: -144,45 грн
384,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
408,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
397,65 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
407,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (4)
417,31
Экономия: -47,27 грн
370,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
407,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
396,92 грн