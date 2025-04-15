Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
205,72
Экономия при брони: -25,52 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
261,03
Экономия при брони: -46,03 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
204,00
Экономия при брони: -23,80 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
246,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
102,94
Экономия при брони: -18,98 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
278,67
Экономия при брони: -54,67 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
742,42
Экономия при брони: -31,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
199,54
Экономия при брони: -9,07 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
102,00
Экономия при брони: -19,50 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
246,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
612,00
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
204,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
246,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
213,50
Экономия при брони: -16,40 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20
Экономия при брони: -11,80 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
215,20
Экономия при брони: -9,03 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
271,07
Экономия при брони: -11,01 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
726,28
Экономия при брони: -27,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
199,92
Экономия при брони: -22,42 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
246,21
Экономия при брони: -17,24 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
215,55
Экономия при брони: -24,82 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
218,07
Экономия при брони: -25,44 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
135,25
Экономия при брони: -27,34 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
109,94
Экономия при брони: -13,62 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
554,31
Экономия при брони: -59,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
222,44
Экономия при брони: -42,51 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
140,09
Экономия при брони: -17,87 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн