Винница (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
217,82
Экономия при брони: -24,51 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,10
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
221,37
Экономия при брони: -27,96 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
285,23
Экономия при брони: -55,66 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
759,91
Экономия при брони: -49,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
268,50
Экономия при брони: -15,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60
Экономия при брони: -7,90 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
420,21
Экономия при брони: -0,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,88
Экономия при брони: -26,36 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
704,03
Экономия при брони: -41,36 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
211,03
Экономия при брони: -27,53 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
374,09
Экономия при брони: -24,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
216,26
Экономия при брони: -18,71 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
272,40
Экономия при брони: -27,96 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
494,85
Экономия при брони: -21,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
217,63
Экономия при брони: -20,08 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
274,13
Экономия при брони: -29,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60
Экономия при брони: -7,90 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
129,15
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
221,94
Экономия при брони: -47,26 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
285,96
Экономия при брони: -59,74 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
355,24
Экономия при брони: -23,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
215,24
Экономия при брони: -26,61 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
726,42
Экономия при брони: -27,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн