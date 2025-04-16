Николаев (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,12
Экономия при брони: -19,98 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
614,97
Экономия при брони: -22,97 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,10
Экономия при брони: -16,00 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,54
Экономия при брони: -34,87 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
222,02
Экономия при брони: -27,41 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,10
Экономия при брони: -16,00 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
221,19
Экономия при брони: -22,73 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
284,99
Экономия при брони: -46,64 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
746,50
Экономия при брони: -48,02 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
223,79
Экономия при брони: -39,30 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
136,17
Экономия при брони: -17,07 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
205,58
Экономия при брони: -21,09 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
247,33
Экономия при брони: -9,12 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
268,20
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,79
Экономия при брони: -21,33 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн