Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,10
Экономия при брони: -23,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
222,71
Экономия при брони: -34,14 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,71
Экономия при брони: -27,85 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,19
Экономия при брони: -30,33 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
700,57
Экономия при брони: -37,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
695,44
Экономия при брони: -32,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
110,39
Экономия при брони: -25,87 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
268,68
Экономия при брони: -30,54 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
223,47
Экономия при брони: -54,43 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
376,31
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
221,05
Экономия при брони: -52,01 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
273,19
Экономия при брони: -35,05 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн