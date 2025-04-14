Харьков (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
220,59
Экономия при брони: -42,22 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
728,10
Экономия при брони: -26,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
278,93
Экономия при брони: -28,84 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
268,30
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
213,50
Экономия при брони: -10,80 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
268,30
Экономия при брони: -13,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
748,53
Экономия при брони: -47,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница