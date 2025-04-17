Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
630,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
268,30
Экономия при брони: -20,10 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
741,20
Экономия при брони: -30,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
103,36
Экономия при брони: -4,18 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
209,84
Экономия при брони: -6,62 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
266,41
Экономия при брони: -52,93 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
229,21
Экономия при брони: -8,35 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
208,60 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
262,20 грн
Тиара Соло таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг контурная ячейковая упаковка №84
Дарница
705,00 грн