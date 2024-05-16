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Аллерсет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №10 - Киев (600637) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Антоновича, 165-А
Всего: упаковка (1)
56,03
Экономия: -17,53 грн
38,50 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Черных Запорожцев, 47/1
Всего: упаковка (1)
53,70
Экономия: -15,20 грн
38,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Д
Всего: упаковка (1)
69,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (2)
44,74
Экономия: -6,24 грн
38,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 139-А
Всего: упаковка (3)
69,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
60,60
Экономия: -22,10 грн
38,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1
Всего: упаковка (1)
53,70
Экономия: -15,20 грн
38,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: упаковка (3)
69,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом