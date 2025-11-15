Киев
Картера (Cartera)
Картера (Cartera)
Одесса
(адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
351,95
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
351,95
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
429,22
Экономия при брони:
-80,18 грн
349,04
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Одесса, ул. Средняя, 45
2.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
425,71
Экономия при брони:
-21,83 грн
403,88
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
426,94
Экономия при брони:
-23,06 грн
403,88
грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
426,16
Экономия при брони:
-65,73 грн
360,43
грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
216,44
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
270,02
Экономия при брони:
-29,76 грн
240,26
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
413,40
Экономия при брони:
-54,60 грн
358,80
грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,31
Экономия при брони:
-28,81 грн
404,50
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
284,17
Экономия при брони:
-43,91 грн
240,26
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
426,13
Экономия при брони:
-22,10 грн
404,03
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
378,35
Экономия при брони:
-33,25 грн
345,10
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
351,95
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
351,95
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
351,95
грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
430,10
Экономия при брони:
-71,30 грн
358,80
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
378,54
Экономия при брони:
-44,59 грн
333,95
грн
