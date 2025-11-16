Киев
Доступно в 157 аптеках в Львив
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
435,72
Экономия при брони:
-100,50 грн
335,22
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
385,20
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
420,40
Экономия при брони:
-61,60 грн
358,80
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
421,73
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
351,95
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,30
Экономия при брони:
-46,50 грн
358,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
420,40
Экономия при брони:
-61,60 грн
358,80
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
435,87
Экономия при брони:
-83,16 грн
352,71
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
423,95
Экономия при брони:
-63,39 грн
360,56
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
420,40
Экономия при брони:
-61,60 грн
358,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
280,41
Экономия при брони:
-41,09 грн
239,32
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
420,40
Экономия при брони:
-61,60 грн
358,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
420,40
Экономия при брони:
-61,60 грн
358,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
420,40
Экономия при брони:
-61,60 грн
358,80
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
434,11
Экономия при брони:
-105,61 грн
328,50
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
409,30
Экономия при брони:
-50,50 грн
358,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
грн
Забрать 19.11 после 12:00
