Доступно в 163 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
352,97
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
413,70
грн
Забрать 08.01 после 19:00
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
420,60
Экономия при брони:
-64,35 грн
356,25
грн
Забронировать
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
442,20
Экономия при брони:
-23,25 грн
418,95
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
421,70
Экономия при брони:
-59,00 грн
362,70
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,30
Экономия при брони:
-49,05 грн
356,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
440,83
Экономия при брони:
-67,73 грн
373,10
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
Экономия при брони:
-49,35 грн
356,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
436,82
Экономия при брони:
-62,15 грн
374,67
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
442,20
Экономия при брони:
-84,52 грн
357,68
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
409,50
Экономия при брони:
-51,82 грн
357,68
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
436,50
Экономия при брони:
-78,82 грн
357,68
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
413,70
грн
Забрать 09.01 после 12:00
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,50
Экономия при брони:
-100,05 грн
333,45
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,50
Экономия при брони:
-100,05 грн
333,45
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
Экономия при брони:
-102,08 грн
303,52
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,30
Экономия при брони:
-101,78 грн
303,52
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
434,77
Экономия при брони:
-96,58 грн
338,19
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
437,81
Экономия при брони:
-82,69 грн
355,12
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
333,00
Экономия при брони:
-29,48 грн
303,52
грн
Забронировать
