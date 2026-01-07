Киев
Картера (Cartera)

Картера (Cartera)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 163 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
352,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
413,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
420,60
Экономия при брони: -64,35 грн
356,25 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
442,20
Экономия при брони: -23,25 грн
418,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
421,70
Экономия при брони: -59,00 грн
362,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,30
Экономия при брони: -49,05 грн
356,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
440,83
Экономия при брони: -67,73 грн
373,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
Экономия при брони: -49,35 грн
356,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
436,82
Экономия при брони: -62,15 грн
374,67 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
442,20
Экономия при брони: -84,52 грн
357,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
409,50
Экономия при брони: -51,82 грн
357,68 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
436,50
Экономия при брони: -78,82 грн
357,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
413,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,50
Экономия при брони: -100,05 грн
333,45 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,50
Экономия при брони: -100,05 грн
333,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
Экономия при брони: -102,08 грн
303,52 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,30
Экономия при брони: -101,78 грн
303,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
434,77
Экономия при брони: -96,58 грн
338,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
437,81
Экономия при брони: -82,69 грн
355,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
333,00
Экономия при брони: -29,48 грн
303,52 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное