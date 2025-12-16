Киев
О товаре
Цены
Картера (Cartera)
Картера (Cartera)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 156 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
435,92
Экономия при брони:
-41,67 грн
394,25
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,78
Экономия при брони:
-33,52 грн
400,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
437,56
Экономия при брони:
-21,90 грн
415,66
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
430,30
Экономия при брони:
-60,10 грн
370,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
409,60
грн
Забрать 23.12 после 14:00
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
423,06
Экономия при брони:
-16,96 грн
406,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
409,60
грн
Забрать 23.12 после 14:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
425,75
Экономия при брони:
-15,93 грн
409,82
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
432,82
Экономия при брони:
-23,49 грн
409,33
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
435,10
Экономия при брони:
-63,04 грн
372,06
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,77
Экономия при брони:
-33,51 грн
400,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
444,15
Экономия при брони:
-28,33 грн
415,82
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
374,00
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
390,45
Экономия при брони:
-18,06 грн
372,39
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
432,94
Экономия при брони:
-14,06 грн
418,88
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,02
Экономия при брони:
-14,84 грн
418,18
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
436,47
Экономия при брони:
-21,27 грн
415,20
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
439,36
Экономия при брони:
-84,07 грн
355,29
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 19
4.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
425,59
Экономия при брони:
-61,08 грн
364,51
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
396,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню