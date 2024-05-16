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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ 200 мл - Львов (642297) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
789,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
789,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
789,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
789,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (7)
775,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (3)
770,65
Экономия: -154,10 грн
616,55 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (8)
789,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (3)
789,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
Всего: упаковка (2)
771,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
789,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (2)
732,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (2)
696,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
732,70 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
789,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется через 31 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
727,55 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (3)
775,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (2)
775,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 31 мин
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
721,51
Экономия: -0,06 грн
721,45 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
720,93
Экономия: -2,22 грн
718,71 грн