Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаА-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ БАЛЬЗАМЦены в аптеках

А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (642297) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (3)
775,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
789,00 грн
В других городах:
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
723,00
Экономия: -94,00 грн
629,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
710,00
Экономия: -81,00 грн
629,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
789,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (2)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
770,63 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (5)
775,00 грн
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (2)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
770,63 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (10)
775,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Курсовая, 3-А
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
Всего: упаковка (2)
771,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гетмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (1)
770,64 грн