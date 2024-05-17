Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г, №10 - Львов (115455) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
73,59 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
117,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
109,05
Экономия: -10,35 грн
98,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
109,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
105,87
Экономия: -12,44 грн
93,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
108,19
Экономия: -14,56 грн
93,63 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
106,80 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 113-Д
Всего: упаковка (1)
91,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
В других городах:
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
Всего: свечи (5)
110,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
Всего: свечи (5)
85,21 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14
Всего: упаковка (1)
98,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (1)
101,93
Экономия: -9,87 грн
92,06 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Всего: упаковка (1)
111,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 64-Б
Всего: упаковка (1)
131,99
Экономия: -40,24 грн
91,75 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
93,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
101,03
Экономия: -7,62 грн
93,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
107,06
Экономия: -7,62 грн
99,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
102,24
Экономия: -8,63 грн
93,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Всего: упаковка (1)
98,53
Экономия: -5,74 грн
92,79 грн