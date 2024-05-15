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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (115455) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
87,51
Экономия: -10,38 грн
77,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
123,02
Экономия: -17,59 грн
105,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
99,57
Экономия: -7,81 грн
91,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
100,15
Экономия: -6,64 грн
93,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
88,09 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
101,63
Экономия: -9,72 грн
91,91 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
98,25
Экономия: -3,85 грн
94,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
116,72
Экономия: -12,33 грн
104,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
87,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
94,66
Экономия: -2,93 грн
91,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
105,46
Экономия: -11,89 грн
93,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
100,81
Экономия: -8,95 грн
91,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
109,48
Экономия: -17,22 грн
92,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
71,46
Экономия: -3,94 грн
67,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (1)
123,47
Экономия: -17,10 грн
106,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
98,88
Экономия: -6,24 грн
92,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
91,77 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
113,27
Экономия: -8,63 грн
104,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (1)
98,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (2)
97,10 грн