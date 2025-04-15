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Иван-чай ромашковый (Ivan-tea chamomile)
Иван-чай ромашковый (Ivan-tea chamomile)
Львов
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Успенская, 3-А
66.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
43,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Иваничи, ул. Грушевского, 25
91.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
43,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 17
99.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
43,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Локачи, ул. Степная, 8-А
109.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
38,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Владимир, ул. Луцкая, 2
113.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
43,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
137.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
38,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 171-Б
138.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
43,10
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Люблинец, ул. Независимости, 7
155.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
39,30
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 19:00
Клевань, ул. Центральная, 1
175.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
39,90
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Клевань, ул. Центральная, 1/5
175.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
43,10
грн
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Аптека
Открыто
Закроется через 11 мин
Шацк, ул. Героев Украины, 53
183.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
39,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 22:00
Ратно, ул. Центральная, 75
207.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
39,30
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 59
219.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
38,30
грн
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Житомирлики
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
335.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
43,10
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
476.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
73,80
Экономия при брони:
-19,10 грн
54,70
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
623.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
55,10
грн
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Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
625.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
49,40
грн
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