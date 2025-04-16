Киев
Диабетоник (Diabetonic)

Диабетоник (Diabetonic)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 83 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
80,02
Экономия при брони: -6,30 грн
73,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
71,93 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,94
Экономия при брони: -4,16 грн
72,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
77,26
Экономия при брони: -3,50 грн
73,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,73
Экономия при брони: -3,97 грн
72,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
71,99 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
78,83
Экономия при брони: -3,91 грн
74,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
73,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
77,82
Экономия при брони: -5,04 грн
72,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
64,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,22
Экономия при брони: -3,12 грн
67,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
78,31
Экономия при брони: -11,18 грн
67,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
59,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
78,50
Экономия при брони: -19,16 грн
59,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
85,17
Экономия при брони: -3,39 грн
81,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
78,32
Экономия при брони: -3,51 грн
74,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
59,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
86,67
Экономия при брони: -4,90 грн
81,77 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,21
Экономия при брони: -6,69 грн
62,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
65,62 грн
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