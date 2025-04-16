Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
80,02
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,94
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
77,26
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,73
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
78,83
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
77,82
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,22
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
78,31
Экономия при брони: -11,18 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
78,50
Экономия при брони: -19,16 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
85,17
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
78,32
Экономия при брони: -3,51 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
86,67
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,21
Экономия при брони: -6,69 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья