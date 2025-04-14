Харьков (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,94
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
78,55
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья