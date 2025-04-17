Киев
Диабетоник (Diabetonic)

Диабетоник (Diabetonic)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 35 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
79,94
Экономия при брони: -13,36 грн
66,58 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
71,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
86,38
Экономия при брони: -4,61 грн
81,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
65,44 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
64,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,83
Экономия при брони: -3,27 грн
66,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
79,82
Экономия при брони: -13,31 грн
66,51 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
84,46
Экономия при брони: -2,67 грн
81,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
72,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
84,39
Экономия при брони: -2,60 грн
81,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,48
Экономия при брони: -2,31 грн
74,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,45
Экономия при брони: -2,59 грн
66,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
67,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,03
Экономия при брони: -3,72 грн
65,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
79,61
Экономия при брони: -12,51 грн
67,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
64,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
71,49
Экономия при брони: -6,18 грн
65,31 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
91,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,46 грн
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