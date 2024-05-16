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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г универсальный - Харьков (61900) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
47,60
Экономия: -7,06 грн
40,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
51,60
Экономия: -11,06 грн
40,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (4)
46,23
Экономия: -5,91 грн
40,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (3)
43,79
Экономия: -2,09 грн
41,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
49,11
Экономия: -2,21 грн
46,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (3)
46,81
Экономия: -4,85 грн
41,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (4)
45,73
Экономия: -5,32 грн
40,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (3)
49,28
Экономия: -2,98 грн
46,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (3)
46,49
Экономия: -6,00 грн
40,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (3)
48,92
Экономия: -6,13 грн
42,79 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
49,24
Экономия: -8,70 грн
40,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (2)
47,84
Экономия: -3,48 грн
44,36 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
47,61
Экономия: -5,71 грн
41,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (3)
43,64
Экономия: -1,59 грн
42,05 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (2)
50,90
Экономия: -10,36 грн
40,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (3)
48,99
Экономия: -6,16 грн
42,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
48,91
Экономия: -6,12 грн
42,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (2)
47,48
Экономия: -4,69 грн
42,79 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
55,50 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (2)
49,50 грн