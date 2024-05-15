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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г универсальный - Днепр (Днепропетровск) (61900) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
47,21
Экономия: -4,30 грн
42,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
46,12
Экономия: -3,21 грн
42,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -2,69 грн
42,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
45,93
Экономия: -3,32 грн
42,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
45,42
Экономия: -2,96 грн
42,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
35,54
Экономия: -1,72 грн
33,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
47,00
Экономия: -6,99 грн
40,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
44,54
Экономия: -2,08 грн
42,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (4)
34,90
Экономия: -1,74 грн
33,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (5)
34,73
Экономия: -1,43 грн
33,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
36,82
Экономия: -1,52 грн
35,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
34,22
Экономия: -1,06 грн
33,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
35,09
Экономия: -2,19 грн
32,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
34,08
Экономия: -1,63 грн
32,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (2)
33,93
Экономия: -1,03 грн
32,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (2)
47,70
Экономия: -7,16 грн
40,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (5)
34,07
Экономия: -1,04 грн
33,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3)
47,85
Экономия: -4,94 грн
42,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
35,55
Экономия: -1,95 грн
33,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (4)
44,47
Экономия: -2,87 грн
41,60 грн