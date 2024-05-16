Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 4 г универсальный - Харьков (511854) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (6)
16,49
Экономия: -0,89 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (10)
15,85
Экономия: -0,69 грн
15,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (5)
17,40
Экономия: -0,80 грн
16,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
16,91
Экономия: -0,85 грн
16,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (3)
18,37
Экономия: -0,92 грн
17,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (2)
15,57
Экономия: -0,57 грн
15,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (3)
17,66
Экономия: -0,91 грн
16,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (3)
16,97
Экономия: -0,67 грн
16,30 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (4)
15,92
Экономия: -1,48 грн
14,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (3)
15,97
Экономия: -1,52 грн
14,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (3)
15,70
Экономия: -0,80 грн
14,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (3)
12,88
Экономия: -0,86 грн
12,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (3)
15,71
Экономия: -0,55 грн
15,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (8)
15,95
Экономия: -1,44 грн
14,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (4)
16,05
Экономия: -0,75 грн
15,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (3)
16,17
Экономия: -0,87 грн
15,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (4)
15,89
Экономия: -0,73 грн
15,16 грн
Аптека24
Подробнее
Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (3)
19,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (2)
17,66
Экономия: -2,39 грн
15,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (2)
16,07
Экономия: -1,53 грн
14,54 грн