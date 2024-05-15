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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 4 г универсальный - Днепр (Днепропетровск) (511854) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
16,96
Экономия: -0,66 грн
16,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
16,32
Экономия: -0,86 грн
15,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4)
16,49
Экономия: -0,89 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
16,16
Экономия: -0,70 грн
15,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
16,91
Экономия: -0,76 грн
16,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (4)
15,68
Экономия: -0,78 грн
14,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
15,50
Экономия: -0,60 грн
14,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (4)
15,64
Экономия: -0,64 грн
15,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
16,23
Экономия: -0,93 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (4)
16,69
Экономия: -0,69 грн
16,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (2)
15,64
Экономия: -0,48 грн
15,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (3)
16,07
Экономия: -0,77 грн
15,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (3)
15,47
Экономия: -0,47 грн
15,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (3)
15,47
Экономия: -0,47 грн
15,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3)
17,11
Экономия: -0,81 грн
16,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
16,04
Экономия: -0,88 грн
15,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
11,34
Экономия: -0,44 грн
10,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (3)
15,85
Экономия: -0,69 грн
15,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (3)
17,17
Экономия: -0,87 грн
16,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (3)
16,52
Экономия: -0,92 грн
15,60 грн