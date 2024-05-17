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Айглимет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 850 мг блистер, №28 - Львов (596391) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (249)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
375,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
337,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (249)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
375,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
374,99
Экономия: -21,13 грн
353,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
337,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
383,99
Экономия: -30,13 грн
353,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
363,99
Экономия: -10,13 грн
353,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
379,22
Экономия: -34,15 грн
345,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
394,79
Экономия: -54,65 грн
340,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
364,99
Экономия: -11,13 грн
353,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
390,99
Экономия: -37,13 грн
353,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
380,99
Экономия: -27,13 грн
353,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (6)
387,99
Экономия: -34,13 грн
353,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (3)
337,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
365,99
Экономия: -12,13 грн
353,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
384,99
Экономия: -31,13 грн
353,86 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (1)
366,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
387,99
Экономия: -34,13 грн
353,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
389,95
Экономия: -44,88 грн
345,07 грн