Винница (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
133,82
Экономия при брони: -13,81 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
187,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
194,25
Экономия при брони: -14,21 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
133,71
Экономия при брони: -11,93 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
204,54
Экономия при брони: -24,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
190,15
Экономия при брони: -10,29 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
240,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
132,57
Экономия при брони: -12,67 грн