Николаев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
202,60
Экономия при брони: -6,59 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Телдипин таблетки 80 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
167,10
Экономия при брони: -9,61 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
249,11
Экономия при брони: -15,02 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
201,74
Экономия при брони: -19,30 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
262,58
Экономия при брони: -28,49 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
240,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
187,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Телдипин таблетки 80 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
84,23
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
199,51
Экономия при брони: -19,97 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
259,68
Экономия при брони: -20,43 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
199,04
Экономия при брони: -19,18 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
202,57
Экономия при брони: -22,01 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
259,95
Экономия при брони: -25,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
256,41
Экономия при брони: -9,24 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
200,96
Экономия при брони: -19,17 грн