Львов (адрес не указан)
Доступно в 2784 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
202,93
Экономия при брони: -11,83 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto