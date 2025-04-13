Киев (адрес не указан)
Доступно в 366 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
66,94
Экономия при брони: -5,83 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
196,35
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
194,62
Экономия при брони: -12,37 грн