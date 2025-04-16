Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
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Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
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Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,76
Экономия при брони: -9,76 грн
Бажаемо здоровья
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Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
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Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
194,11
Экономия при брони: -14,46 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
259,85
Экономия при брони: -27,03 грн
Аптека низких цен
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Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
202,01
Экономия при брони: -20,17 грн
Аптека копейка
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Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
193,30
Экономия при брони: -10,93 грн
Подорожник
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Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
191,88
Экономия при брони: -10,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
199,89
Экономия при брони: -20,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
195,34
Экономия при брони: -15,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,76
Экономия при брони: -9,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
196,45
Экономия при брони: -15,33 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
255,69
Экономия при брони: -21,15 грн