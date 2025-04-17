Киев
Телдипин (Teldipin)

Телдипин (Teldipin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 252 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
228,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
182,80 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,90 грн
182,80 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
251,56
Экономия при брони: -24,68 грн
226,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
182,80 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
219,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
249,32
Экономия при брони: -14,49 грн
234,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
182,80 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
228,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
245,97
Экономия при брони: -19,09 грн
226,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
228,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
228,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Телдипин таблетки 40 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,70
Экономия при брони: -0,90 грн
182,80 грн
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
243,52
Экономия при брони: -8,69 грн
234,83 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Телдипин таблетки 80 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
224,20 грн
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