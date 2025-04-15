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Зубная щетка Орал-би 1 2 3 чистота свежесть даже между зубов (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Зубная щетка Орал-би 1 2 3 чистота свежесть даже между зубов (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Львов
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Доступно в 2 аптеках в Львов
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Зеленая, 147
4.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
51,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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В городах рядом
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 21
63.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 2/4
64.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 103
65.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/1
66.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Успенская, 3-А
66.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 56-А
69.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
73.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Русская, 7
79.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Броды, ул. Золотая, 13
85.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется через 12 мин
Горохов, ул. Парковая, 22
90.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 23:00
Горохов, ул. Парковая, 22
90.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Горохов, ул. Шевченко, 7
91.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-С
93.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
97.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется через 12 мин
Нововолынск, просп. Победы, 7
98.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
99.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 17
99.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
36,50
грн
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