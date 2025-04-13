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Зубная щетка Орал-би 1 2 3 чистота свежесть даже между зубов (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Зубная щетка Орал-би 1 2 3 чистота свежесть даже между зубов (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Киев
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Доступно в 87 аптеках в Киев
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Виталюкс
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
48,40
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
48,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
44,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
3.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
3.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
3.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
39,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
4.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
48,40
грн
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