Зубная щетка Орал-би 1 2 3 чистота свежесть даже между зубов (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 34 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Аптека
Закрыто
Открывается через 34 мин
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается через 34 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
6.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается через 34 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
10.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Магнолия
Закрыто
Открывается через 34 мин
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Эконом аптека
Закрыто
Открывается через 34 мин
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
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Закрыто
Открывается через 34 мин
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
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ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
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Закрыто
Открывается через 34 мин
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
102.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
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Открывается через 34 мин
Машевка, ул. Независимости, 123
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ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
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Закрыто
Открывается через 34 мин
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Полтава, ул. Европейская, 104
131.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
133.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Сумы, ул. Британская, 41
145.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
148.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
Мед-сервис
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина