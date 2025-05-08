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Зубная щетка Орал-би 1 2 3 чистота свежесть даже между зубов (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Зубная щетка Орал-би 1 2 3 чистота свежесть даже между зубов (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Чернигов
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Доступно в 4 аптеках в Чернигов
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
51,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Коваленко Владимира, 142
3.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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В городах рядом
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
51,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
51,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
51,50
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается в 07:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
115.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-А
116.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
116.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радунская, 13-А
117.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
118.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
51,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
119.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ МЕЖДУ ЗУБОВ 40, средняя №1
Проктер энд Гэмбл Украина
35,90
грн
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