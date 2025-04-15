Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13065,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14064,36
Экономия при брони: -649,29 грн
13415,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14188,57
Экономия при брони: -527,46 грн
13661,11 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13550,00
Экономия при брони: -118,00 грн
13432,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13065,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14586,75
Экономия при брони: -873,82 грн
13712,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14649,45
Экономия при брони: -935,76 грн
13713,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14276,28
Экономия при брони: -524,45 грн
13751,83 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13550,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13065,00
Экономия при брони: -366,00 грн
12699,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13065,00
Экономия при брони: -244,00 грн
12821,00 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
68.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13431,90
Экономия при брони: -476,80 грн
12955,10 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
68.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12968,10
Экономия при брони: -353,59 грн
12614,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
68.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14319,56
Экономия при брони: -444,60 грн
13874,96 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13006,00
Экономия при брони: -52,00 грн
12954,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
71.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13887,64
Экономия при брони: -763,12 грн
13124,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
71.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14453,93
Экономия при брони: -698,41 грн
13755,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
72.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13969,95
Экономия при брони: -586,25 грн
13383,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
73.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14761,71
Экономия при брони: -756,29 грн
14005,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
73.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14300,80
Экономия при брони: -549,38 грн
13751,42 грн