Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14124,25
Экономия при брони: -914,81 грн
13209,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13966,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 51
6.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13131,00
Экономия при брони: -57,10 грн
13073,90 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 38 мин
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
24.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12489,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13220,00
Экономия при брони: -146,10 грн
13073,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
152.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14052,63
Экономия при брони: -841,05 грн
13211,58 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
186.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13135,00
Экономия при брони: -61,10 грн
13073,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Рыльского Тадея, 4
188.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13724,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 40
188.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14854,71
Экономия при брони: -965,16 грн
13889,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13219,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14287,26
Экономия при брони: -830,13 грн
13457,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
188.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13191,70
Экономия при брони: -117,80 грн
13073,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Симиренко, 2/19
188.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13570,58
Экономия при брони: -511,83 грн
13058,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
188.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13971,17
Экономия при брони: -528,41 грн
13442,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
189.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13448,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
189.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13918,24
Экономия при брони: -859,10 грн
13059,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 16
189.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13740,00
Экономия при брони: -666,10 грн
13073,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
189.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14222,30
Экономия при брони: -436,88 грн
13785,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
15105,54
Экономия при брони: -996,15 грн
14109,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13075,20
Экономия при брони: -1,30 грн
13073,90 грн