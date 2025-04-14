Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13680,43 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13645,11 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13714,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14390,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
6.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13418,68 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
6.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13070,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13070,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Добровольцев, 11-А
6.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13747,72 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
9.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13592,14 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11
10.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14034,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 71-А
12.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13680,43 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13595,45 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
13.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13810,62 грн
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Аптека низких цен
Великодолинское, ул. Центральная, 128
17.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13589,64
Экономия при брони: -481,12 грн
13108,52 грн
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13797,01
Экономия при брони: -684,53 грн
13112,48 грн
Аптека нежных цен
Новый Буг, пл. Свободы, 16
192.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14173,16
Экономия при брони: -441,55 грн
13731,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14361,08
Экономия при брони: -469,97 грн
13891,11 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12984,00
Экономия при брони: -365,00 грн
12619,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
257.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14444,88
Экономия при брони: -812,17 грн
13632,71 грн
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13135,00
Экономия при брони: -61,10 грн
13073,90 грн