Николаев (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14443,38
Экономия при брони: -818,84 грн
13624,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14901,80
Экономия при брони: -855,48 грн
14046,32 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13606,92
Экономия при брони: -567,44 грн
13039,48 грн
В городах рядом
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, пл. Свободы, 16
93.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14270,79
Экономия при брони: -538,10 грн
13732,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14906,00
Экономия при брони: -751,13 грн
14154,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14371,38
Экономия при брони: -718,98 грн
13652,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 37 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13810,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
98.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13064,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
99.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13641,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 37 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13595,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 37 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 71-А
100.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13680,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14789,42
Экономия при брони: -1018,62 грн
13770,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
107.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14193,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 37 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
107.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13645,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
108.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14769,20
Экономия при брони: -757,61 грн
14011,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13794,07 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 37 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
108.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14848,19
Экономия при брони: -1035,60 грн
13812,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13714,62 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
108.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12332,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Независимости, 4
108.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13885,98
Экономия при брони: -726,11 грн
13159,87 грн