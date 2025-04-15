Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12678,64
Экономия при брони: -345,78 грн
12332,86 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13664,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13777,52 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13625,24 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13674,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13191,71 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 122
2.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13682,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13747,72 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13840,41 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
4.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13747,72 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 59
4.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13655,03 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 103
6.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13080,50 грн
В городах рядом
Аптека нежных цен
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13596,73
Экономия при брони: -459,22 грн
13137,51 грн
Бажаемо здоровья
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-Б
64.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13070,50 грн
Бажаемо здоровья
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 25
65.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14134,34 грн
Городская семейная аптека
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13105,50 грн
Аптека твоей родини
Тернополь, просп. Злуки, 45-Б
120.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13598,50 грн
Аптека низких цен
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
134.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13481,56
Экономия при брони: -414,56 грн
13067,00 грн
Мед-сервис
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
160.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13172,10 грн
Аптека низких цен
Свалява, ул. Духновича, 1
162.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13732,66
Экономия при брони: -562,62 грн
13170,04 грн