Киев (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13080,50
Экономия при брони: -6,60 грн
13073,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13502,83
Экономия при брони: -443,72 грн
13059,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14324,93
Экономия при брони: -433,37 грн
13891,56 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13755,08
Экономия при брони: -578,70 грн
13176,38 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14332,75
Экономия при брони: -621,12 грн
13711,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14611,34
Экономия при брони: -831,72 грн
13779,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14431,74
Экономия при брони: -480,56 грн
13951,18 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14495,14
Экономия при брони: -951,46 грн
13543,68 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13615,29
Экономия при брони: -442,64 грн
13172,65 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13833,70
Экономия при брони: -759,80 грн
13073,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14539,94
Экономия при брони: -543,76 грн
13996,18 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14757,37
Экономия при брони: -958,38 грн
13798,99 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14524,96
Экономия при брони: -734,60 грн
13790,36 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14300,27
Экономия при брони: -762,19 грн
13538,08 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13135,10
Экономия при брони: -61,20 грн
13073,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14637,68
Экономия при брони: -906,82 грн
13730,86 грн
Аптека нц
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
2.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12968,10
Экономия при брони: -353,59 грн
12614,51 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13691,88
Экономия при брони: -616,31 грн
13075,57 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13982,79
Экономия при брони: -773,09 грн
13209,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13840,36
Экономия при брони: -713,07 грн
13127,29 грн