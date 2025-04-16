Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14234,65
Экономия при брони: -602,08 грн
13632,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14633,62
Экономия при брони: -744,10 грн
13889,52 грн
В городах рядом
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Новый Буг, пл. Свободы, 16
69.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14228,16
Экономия при брони: -492,35 грн
13735,81 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12984,00
Экономия при брони: -365,00 грн
12619,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
128.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13550,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
128.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14276,28
Экономия при брони: -524,45 грн
13751,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
128.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14649,45
Экономия при брони: -935,76 грн
13713,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14586,75
Экономия при брони: -873,82 грн
13712,93 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
129.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13065,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
130.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13550,00
Экономия при брони: -138,00 грн
13412,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
130.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14188,57
Экономия при брони: -527,46 грн
13661,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
130.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14064,36
Экономия при брони: -649,29 грн
13415,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
130.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13969,95
Экономия при брони: -586,25 грн
13383,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13065,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13065,00
Экономия при брони: -366,00 грн
12699,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13006,00
Экономия при брони: -52,00 грн
12954,00 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 48 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
136.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12968,10
Экономия при брони: -353,59 грн
12614,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
136.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14319,56
Экономия при брони: -444,60 грн
13874,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
138.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13431,90
Экономия при брони: -476,80 грн
12955,10 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13065,00
Экономия при брони: -244,00 грн
12821,00 грн