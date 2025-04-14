Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13893,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13776,47
Экономия при брони: -680,77 грн
13095,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
5.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13925,71
Экономия при брони: -844,60 грн
13081,11 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
6.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12968,10
Экономия при брони: -353,59 грн
12614,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13610,02
Экономия при брони: -525,10 грн
13084,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
8.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13703,02
Экономия при брони: -606,50 грн
13096,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13503,57
Экономия при брони: -458,37 грн
13045,20 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13213,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
128.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13432,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13207,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 16
129.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13188,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
131.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13734,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 225
132.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13172,14 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
164.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13121,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
184.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14319,91
Экономия при брони: -686,30 грн
13633,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14810,53
Экономия при брони: -801,33 грн
14009,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
185.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13741,85
Экономия при брони: -592,73 грн
13149,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14412,28
Экономия при брони: -658,98 грн
13753,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
185.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14181,51
Экономия при брони: -502,62 грн
13678,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
187.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14653,60
Экономия при брони: -895,22 грн
13758,38 грн