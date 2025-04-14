Днепр (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14150,89
Экономия при брони: -763,40 грн
13387,49 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13006,00
Экономия при брони: -52,00 грн
12954,00 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
4.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
12968,10
Экономия при брони: -353,59 грн
12614,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14559,84
Экономия при брони: -687,99 грн
13871,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13431,90
Экономия при брони: -476,80 грн
12955,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
8.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14028,18
Экономия при брони: -910,15 грн
13118,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14188,15
Экономия при брони: -428,71 грн
13759,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
9.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14321,19
Экономия при брони: -637,95 грн
13683,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
10.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13683,91
Экономия при брони: -531,71 грн
13152,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14694,45
Экономия при брони: -943,39 грн
13751,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14777,09
Экономия при брони: -770,37 грн
14006,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
10.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14067,42
Экономия при брони: -433,70 грн
13633,72 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
67.4 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13121,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14564,78
Экономия при брони: -849,38 грн
13715,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14379,03
Экономия при брони: -663,80 грн
13715,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14537,93
Экономия при брони: -783,16 грн
13754,77 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13550,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13550,00
Экономия при брони: -102,00 грн
13448,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14488,18
Экономия при брони: -819,87 грн
13668,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
70.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14065,98
Экономия при брони: -637,84 грн
13428,14 грн