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Скафо (Scapho)
Скафо (Scapho)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14079,27
Экономия при брони:
-464,27 грн
13615,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13602,55
Экономия при брони:
-708,32 грн
12894,23
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13268,68
Экономия при брони:
-842,48 грн
12426,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13991,15
Экономия при брони:
-816,23 грн
13174,92
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14806,64
Экономия при брони:
-704,70 грн
14101,94
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Градинская, 1
119.1 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13969,35
Экономия при брони:
-433,16 грн
13536,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13956,86
Экономия при брони:
-823,15 грн
13133,71
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14317,81
Экономия при брони:
-934,18 грн
13383,63
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
15035,68
Экономия при брони:
-818,24 грн
14217,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13276,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14429,00
Экономия при брони:
-884,46 грн
13544,54
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13452,00
Экономия при брони:
-276,00 грн
13176,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14278,40
Экономия при брони:
-706,04 грн
13572,36
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14929,06
Экономия при брони:
-811,31 грн
14117,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Богатырская, 6/1
122.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13634,45
Экономия при брони:
-446,23 грн
13188,22
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14800,00
Экономия при брони:
-887,61 грн
13912,39
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
123.2 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14864,37
Экономия при брони:
-958,14 грн
13906,23
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13943,52
Экономия при брони:
-496,32 грн
13447,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
14663,80
Экономия при брони:
-495,81 грн
14167,99
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
123.8 км
Скафо порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Overseas Investments AG
13900,00
грн
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