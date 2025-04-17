Киев
Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)

Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3788,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
134.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4112,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
138.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3828,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Галафеева, 18
139.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3750,30
Экономия при брони: -345,00 грн
3405,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
150.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3782,16
Экономия при брони: -376,86 грн
3405,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
151.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
378,22
Экономия при брони: -37,69 грн
340,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кагарлык, ул. Каштановая, 6
181.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1163,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 27-Б/70
185.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
186.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 13
187.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2081,20
Экономия при брони: -0,20 грн
2081,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
189.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,79 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
191.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4225,50 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
195.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3603,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
197.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
414,06
Экономия при брони: -52,39 грн
361,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
198.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1163,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Вишенки, ул. Центральная, 150-А
198.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
398,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
199.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2778,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Урловская, 23
200.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3121,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
200.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1526,22
Экономия при брони: -79,54 грн
1446,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
201.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1490,62
Экономия при брони: -43,94 грн
1446,68 грн
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