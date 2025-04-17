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Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Винница
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3788,21
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
134.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4112,01
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
138.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3828,24
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Галафеева, 18
139.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3750,30
Экономия при брони:
-345,00 грн
3405,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
150.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3782,16
Экономия при брони:
-376,86 грн
3405,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
151.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
378,22
Экономия при брони:
-37,69 грн
340,53
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кагарлык, ул. Каштановая, 6
181.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1163,17
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 27-Б/70
185.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,78
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
186.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,73
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 13
187.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2081,20
Экономия при брони:
-0,20 грн
2081,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
189.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,79
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
191.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4225,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
195.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3603,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
197.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
414,06
Экономия при брони:
-52,39 грн
361,67
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
198.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1163,14
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Вишенки, ул. Центральная, 150-А
198.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
398,14
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
199.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2778,82
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Урловская, 23
200.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3121,48
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
200.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1526,22
Экономия при брони:
-79,54 грн
1446,68
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
201.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1490,62
Экономия при брони:
-43,94 грн
1446,68
грн
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